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Gündem Üzerine yağan İHA'lar beynini bulandırdı! Paşinyan Türkiye'yi suçladı
Gündem

Üzerine yağan İHA'lar beynini bulandırdı! Paşinyan Türkiye'yi suçladı

Uluslararası kamuoyunda kendine destek bulamayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yıllardır hukuksuz bir şekilde işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ kriziyle ilgili çıkan çatışmalardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 00:53:00 -
Üzerine yağan İHA'lar beynini bulandırdı! Paşinyan Türkiye'yi suçladı

Azerbaycan'la yapılan müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hukuksuz şekilde işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” iddiasını ortaya attı.

Ermenistan’da yabancı diplomatlarla görüşen Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” diye konuştu.

Türkiye'yi savaşı başlatmakla suçladı

Azerbaycan'ın topraklarına yönelik yaptığı saldırıların ardından başlayan çatışmaları unutan Paşinyan, “Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, Türkiye'nin Karabağ sorununa katılımının ve ‘savaşı kışkırtmasının’ aleni olduğunu iddia ederek, “Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın Türkiye hazımsızlığı

Uluslararası kamuoyunda kendine destek bulamayan Paşinyan, “Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika” ifadelerini kullandı.

Çatışmalar Ermenistan'ın saldırısıyla alevlendi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalarla ilgili Moskova'da müzakere kararı alınmıştı. Ancak henüz mürekkep dahi kurumadan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda çok sayıda Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti.

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