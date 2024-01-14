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Aktüel Üzerine kaynar su dökülmüştü! Tazminat davasını kazandı
Aktüel

Üzerine kaynar su dökülmüştü! Tazminat davasını kazandı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 13:26:00 -
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Tazminat davasını kazandı

Antalya Kemer’den İzmir’e seyreden özel bir otobüs firmasında görevli muavin, 16 Eylül 2017’de çay-kahve ikramı yaparken yolculardan Melahat Köseoğlu’nun üzerine kaynar su döktü.

Vücudunun sağ tarafının büyük bir bölümünde ikinci derecede yanık meydana gelen Köseoğlu, ambulansla kaldırıldığı hastanede 12 gün yatarak tedavi gördü. Köseoğlu, taburcu edildikten sonra avukatı Seda Ballıkaya aracılığıyla otobüs firmasına maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı.

Firmanın bin 76 lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 51 bin 76 lira tazminat ödemesi talep edildi. Davayı karara bağlayan tüketici mahkemesi, kişinin beden bütünlüğüne zarar geldiği, davacının manevi olarak zarara uğradığı ve davalı firmanın söz konusu olayda kusurlu olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme bin 76 lira maddi ve 7 bin lira da manevi olmak üzere 8 bin 76 lira tazminatın, olay gününden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte toplam 26 bin 76 liranın firmadan alınarak davacı Köseoğlu’na ödenmesini kararlaştırdı.

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