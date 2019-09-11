Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü Niğde’de ailesi ile çadırda kalan 1 yaşındaki Suriyeli bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Niğde’de ailesi ile çadırda kalan 1 yaşındaki Suriyeli bebek, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan bebeğin annesi bir süreliğine çadırdan çıktı. O esnada 1 yaşındaki Nur Halef isimli bebek tencereyle oynadığı sırada üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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