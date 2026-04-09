Üzerine gelen köpekleri görünce panikle kaçtı! Kurtulmak için otomobilin üstüne çıktı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen sahipsiz köpekleri fark edince panik içinde kaçmaya başladı.
Köpeklerden böyle kaçtı
Olay, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine geldiğini fark edince koşarak uzaklaşmak istedi. Panikle park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmaya çalışan kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Köpeklerin yaklaşmayı sürdürmesi üzerine yeniden kaçan kişi, bu kez başka bir otomobilin üzerine çıkarak bir süre bekledi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından araçtan inen kişi, ters istikamete doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.