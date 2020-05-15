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Sağlık

Üzerine çaydanlık devrilen minik çocuk helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Manisa’da, iftar sonrası sıcak çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan bir yaşındaki Alpaslan Demir, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın devreye girmesiyle helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:31:14 -
Üzerine çaydanlık devrilen minik çocuk helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Manisa’da, iftar sonrası sıcak çaydanlığın üzerine düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan bir yaşındaki Alpaslan Demir, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın devreye girmesiyle helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.


Manisa’ın Soma ilçesinde maden işçisi babanın bir yaşındaki çocuğu Alparslan Demir, iftar sonrası babası vardiyaya gitmeden önce sıcak çaydanlığın üzerine dökülmesi sonucu yüzde 36 yanık ve hayati tehlike ile Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk yanık yoğun bakımına sevki istenen ancak boş yatak bulunamaması üzerine AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan’a ulaşan aile, milletvekilinden yardım istedi. Manisa 112 Başhekimliği, İzmir 112 Başhekimliği ile görüşülerek uygun yer arama çalışması başlatıldı. Gece Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Türkiye’de sayılı yanık çocuk hekimlerinden Prof. Dr. Emrah Şenel’e ulaşan Milletvekili Özkan durumu anlatarak neler yapılabileceğini sordu. Yaklaşık bir yıl önce, hayati tehlikesi bulunan ve vücudunun tamamı tiner ile yanan Soma’da bir hastayı kabul edip sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Emrah Şenel Alpaslan Demir’i de kabul etti. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu minik çocuk helikopter ambulans ile acil bir şekilde Ankara Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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