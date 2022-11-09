Üzerine atılan bombalar uykusunu bölemedi! Rus askerin görüntüsü sosyal medyayı yıktı

Ukrayna ordusunun İHA'lar ile üzerine bomba bıraktığı Rus askeri bombaları eline alıp fırlattı. Sosyal medyada paylaşın Rus askerin görüntüsü izlenme rekoru kırdı.

Ukrayna ordusunun yayınladığı videoda, siperde bacağında turnike ile yaralı halde yatan bir Rus askerinin üzerine dronla bomba bırakıldığı görüldü.

Üzerine atılan bombayı eliyle fırlattı

Ukraynalıların bıraktığı ilk mühimmat patlamadı. Rus asker, kanatçık takılı bomba atar mühimmatını uzağa fırlattı ve daha sonra ayağa kalkıp birkaç adım öteye gitti.

Ukraynalılar bu defa da yaralı askerin üzerine el bombası bıraktı. Rus asker, üzerine düşen bombayı eline alarak uzağa fırlattı ve patlamadan son anda kurtuldu.

Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Rus tarafı, görüntülerin Mart ayına ait olduğunu ve söz konusu askerin cephede savaşmaya devam ettiğini açıkladı. Askerin o anları sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.