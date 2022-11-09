  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Üzerine atılan bombalar uykusunu bölemedi! Rus askerin görüntüsü sosyal medyayı yıktı
Dünya

Üzerine atılan bombalar uykusunu bölemedi! Rus askerin görüntüsü sosyal medyayı yıktı

Ukrayna'nın üzerine attığı bombaları eliyle fırlatarak uykusuna devam eden Rus askerin görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:47:00 -
Üzerine atılan bombalar uykusunu bölemedi! Rus askerin görüntüsü sosyal medyayı yıktı

Ukrayna ordusunun İHA'lar ile üzerine bomba bıraktığı Rus askeri bombaları eline alıp fırlattı. Sosyal medyada paylaşın Rus askerin görüntüsü izlenme rekoru kırdı.

Ukrayna ordusunun yayınladığı videoda, siperde bacağında turnike ile yaralı halde yatan bir Rus askerinin üzerine dronla bomba bırakıldığı görüldü.

Üzerine atılan bombayı eliyle fırlattı

 

Ukraynalıların bıraktığı ilk mühimmat patlamadı. Rus asker, kanatçık takılı bomba atar mühimmatını uzağa fırlattı ve daha sonra ayağa kalkıp birkaç adım öteye gitti.

Ukraynalılar bu defa da yaralı askerin üzerine el bombası bıraktı. Rus asker, üzerine düşen bombayı eline alarak uzağa fırlattı ve patlamadan son anda kurtuldu.

Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Rus tarafı, görüntülerin Mart ayına ait olduğunu ve söz konusu askerin cephede savaşmaya devam ettiğini açıkladı. Askerin o anları sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar tahminleri gündemi altüst eden Necmettin Batırel'den yine olay çıkış! 80 lira birden yükselecek

Dolar üzerine yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel, gram altının 1100 lira seviyelerine yükseleceğini öne sürdü..
‘Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem’ dedi ve bombayı patlattı! İşte AK Parti'nin son oy durumu
Siyaset

‘Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem’ dedi ve bombayı patlattı! İşte AK Parti'nin son oy durumu

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında partisinin son oy durumuna ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Hayatım boyunc..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'

Bangladeş Sınır Muhafızları Direktörü Yarbay Faizur Rahman, 2 bin vatandaşlarının Hindistan sınır güçlerince vurularak öldürüldüğünü iddia e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23