Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kızıllı köyünde ormanlık alanda ağaç kesen 32 yaşındaki Dursun Aygün, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Aygün’ün cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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