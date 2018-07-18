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Üzerinden kamyon geçtiği sırada köprü çöktü

İkizce ilçesinde üzerinden kamyon geçtiği sırada beton köprü çöktü.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:10
Üzerinden kamyon geçtiği sırada köprü çöktü

Olay, dün İkizce ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İkizce- Başönü asfalt yol çalışması için asfalt malzeme taşıyan kamyon, Seferusta Köprüsü'nden geçtiği sırada, beton köprü aniden çöktü. Kamyon dereye düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çöken köprü nedeniyle Kurtluca ve Başönü Mahalleleri'ne ulaşımda aksama meydana geldi. Köprünün yeniden kullanıma açılması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:10
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