Üzerinde ‘ALLAH’ yazan şeftali şok etti

Bursa’nın İznik ilçesinde şeftali yetiştiriciliği yapan bir çiftçi üzerinde arapça ‘Allah’ yazan bir şeftali buldu. Çiftçi şaşkına dönerken şeftaliyi alıp sakladı.

Olayın olduğu gün topladığı şeftalileri sandığa yerleştiren İsmail Hakkı Akın, şeftalilerin arasında bir değişiklik fark etti. Bu farkın ne olduğuna bakarken üzerinde arapça olarak yazılı Allah kabartması gördü. Hemen şeftalinin fotoğrafını çeken çiftçi, sosyal medyada paylaşınca büyük ses getirdi. Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

İsmail Hakkı Akın, "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik” dedi.