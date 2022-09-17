Üzecek haber! Bir orman yangını daha
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.