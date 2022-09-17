  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Üzecek haber! Bir orman yangını daha
Gündem

Üzecek haber! Bir orman yangını daha

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 18:26:00 -
Üzecek haber! Bir orman yangını daha

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23