Uzaylı sanılan gizemli ışıkların sırrı çözüldü

Norveç semalarında, ünlü kuzey ışıklarından farklı ışıklar görüldü. Dairesel bulutlar şeklindeki ışık kümelerinin, Dünya dışı varlıklar olabileceği düşünüldü. Ancak ışıkların sırrı, NASA'nın deney yaptığı açıklaması ile çözüldü.

Geçen hafta, gökyüzünde görülen mavi, mor ve sarı ışıkların gökyüzünde oluşturdukları şekiller Norveçlilerin akıllarına uzaylıları getirdi. Norveç'te faaliyet gösteren VOL sitesi, polise ışıklar hakkında ihbarların geldiğini yazdı.

Ancak daha sonra, ışıkların nedeninin sanıldığı gibi uzaylılar olmadığı, NASA'nın bir deneyinin sonucunda oluştukları anlaşıldı. A, Norveç'teki Andoya Uzay Merkezi'nden içlerinde görülebilir gazlar bulunan iki roket fırlatmıştı.

"Uzaylı saldırısı gibi görünüyordu"

​Roketlerde bulunan maddeler renkli bulutlar oluşturarak araştırmacıların İyonosfer'deki partiküllerin hareket yönünü gözlemlemesini sağladı. Bu sayede NASA, Dünya'nın üst atmosferindeki rüzgâr yoğunluğu ve ısı hakkında bilgi alabildi.

Diğer yandan havaya salınan gazların bölge sakinleri için bir zararı olmadığı da belirtildi.

Fotoğrafçı Michael Theusner de YouTube'da paylaştığı görüntülerle birlikte ışıkların nedeninin NASA deneyi olduğunu açıklayarak "Başta bir açıklama getiremedim. Uzaylı saldırısı gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

AZURE projesi kapsamında gerçekleştirilen deneyde, kutup bölgelerindeki olayların incelenmesi amaçlanıyor.