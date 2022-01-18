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Gündem Uzaydan görünen patlama sonrası 80 liman kapatıldı
Gündem

Uzaydan görünen patlama sonrası 80 liman kapatıldı

Tonga'da, 15 Ocak'ta yaşanan volkan patlaması sonrası Peru kıyılarında dalga boylarının yükselmesi nedeniyle 80 liman kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 07:35:00 -
Uzaydan görünen patlama sonrası 80 liman kapatıldı

Peru basınında çıkan habere göre, tsunaminin sonucu olarak kıyı bölgelerinde anormal dalgalar görüldüğünü belirten yetkililer, önlem alındığını açıkladı.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, dev dalgaların devam ettiğini bildirerek, ülkenin kuzey, güney ve orta bölgesinde yer alan 80 limanın geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Deniz kenarında yaşayan halka sahilden uzak durulması çağrısında bulunan yetkililer, balıkçılık, spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin askıya alındığını hatırlattı.

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmişti.

Yetkililer, 16 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Lambayeque plajında 2 kişinin yüksek dalgalar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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