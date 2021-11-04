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Teknoloji Uzayda yetiştirilen biberler görüntülendi
Teknoloji

Uzayda yetiştirilen biberler görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:57:00 -
Uzayda yetiştirilen biberler görüntülendi

Astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürütülen Plant Habitat-04 deneyi kapsamında yetiştirilen ve geçtiğimiz günlerde hasat edildiği açıklanan acı Şili biberleri görüntülendi. Fransız astronot Thomas Pesquet, ISS’e ait sosyal medya hesabında, uzayda yetiştirilen acı biberlerin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, astronotun attığı 5 adet yeşilbiberin havada süzüldüğü görülüyor.
Pesquet söz konusu görüntüleri, “Ah, baharatlı başarının tadı! Mürettebat-2, geçtiğimiz cuma günü ISS’de hasat ettiği biberleri tattı. Bu Şili biberleri, bugüne kadarki en karmaşık istasyon tesisi çalışmalarından biri olan Plant Habitat-04 deneyinin bir parçasıydı” notuyla paylaştı.

ISS’de bulunan astronotlardan Megan McArthur bu haftanın başlarında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, istasyonda Şili biberleriyle geleneksel Meksika yemeği olan “taco” yaptıklarını söylemişti. Paylaşımında, uzayda yetiştirilen biberlerle yaptıkları tacoların fotoğraflarına da yer veren McArthur, biberlerin bir kısmının ise incelenmek üzere Dünya'ya gönderileceğini bildirmişti.

usa

NASA'nın Plant Habitat-04 deneyinde Baş Araştırmacı Matt Romeyn de daha önce yaptığı açıklamada, "Uzayda renkli sebzeler yetiştirmenin fiziksel ve psikolojik sağlık üzerine uzun vadeli faydaları olabilir. Renkleri ve kokuları olan bitki ve sebzelerin yetiştirilmesinin astronotların refahını iyileştirmeye yardımcı olduğunu keşfediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Deneyin Proje Bilim Ekibi Lideri LaShelle Spencer ise astronotların yedikleri yiyeceklerin de ekipmanlarının geri kalanı kadar iyi olması gerektğinin altını çizmiş, “İnsanları başarılı bir şekilde Mars'a göndermek ve Dünya'ya geri getirmek için sadece en besleyici gıdalara değil, aynı zamanda en lezzetli olanlara da ihtiyacımız olacak” diye konuşmuştu.

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