'Uzayda yaşam alanı hazırlamaya çalışıyorlar' iddiası! Bakın kimler için
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, NASA'nın Mars'ta mekanik ağaçla oksijen üreteceğini belirterek seçkinler için dünya dışı yaşam alanı hazırlaman için her yolu denediklerini bildirdi.
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, NASA'nın Mars'ta mekanik ağaçla oksijen üreteceğini belirtti.
Mekanik ağacın Perseverance uzay aracıyla 30 Temmuz'da yola çıkacağını bildiren Akan, bu ağacın dünyadaki ağaçlar gibi karbondioksit alıp oksijen vereceğini ifade etti.
Akan, seçkinlere dünya dışı yaşam alanı hazırlamak için her yolu denediklerini vurguladı.
İşte o tweet: