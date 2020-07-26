  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

'Uzayda yaşam alanı hazırlamaya çalışıyorlar' iddiası! Bakın kimler için

Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, NASA'nın Mars'ta mekanik ağaçla oksijen üreteceğini belirterek seçkinler için dünya dışı yaşam alanı hazırlaman için her yolu denediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:10:00 -
'Uzayda yaşam alanı hazırlamaya çalışıyorlar' iddiası! Bakın kimler için

Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, NASA'nın Mars'ta mekanik ağaçla oksijen üreteceğini belirtti.

Mekanik ağacın Perseverance uzay aracıyla 30 Temmuz'da yola çıkacağını bildiren Akan, bu ağacın dünyadaki ağaçlar gibi karbondioksit alıp oksijen vereceğini ifade etti.

Akan, seçkinlere dünya dışı yaşam alanı hazırlamak için her yolu denediklerini vurguladı.

İşte o tweet:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yalnız

denemek serbest...nereye kaçarsa kaçsınlar,isterse uzayın dibine dönecekleri yer allahın cc huzurudur.
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı