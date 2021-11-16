  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uzayda uydusavar füze denediler! ABD tutuştu
Dünya

Uzayda uydusavar füze denediler! ABD tutuştu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın uzayda uydusavar füze test etiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 03:39:00 -
Uzayda uydusavar füze denediler! ABD tutuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya hakkında açıklamalarda bulundu. Price, bugün erken saatlerde Rusya'nın, uzayda enkaz oluşturan ve dış uzayı tehlikeye atan bir test gerçekleştirdiğini kaydetti.

Rusya'nın uzayda füze denemesi yaptığını açıkladı

Rusya'nın, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini belirten Price, "Rusya, dikkatsizce gerçekleştirdiği yıkıcı bir uydu testinde, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzeyi test etti. Test şu ana kadar bin 500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve daha küçük yüz binlerce parça yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Price teste tepki gösterdi

Rusya tarafından gerçekleştirilen testi "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren Sözcü Price, enkaz alanının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Price, "Bu test, ISS'deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır. Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya'nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!
Avrupa

Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!

Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan ‘yaptırım’ tehdidi geldi. Maas, yaptığı açıklama..
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
Savunma sanayi devleri peş peşe imzaları attı! 31 anlaşma birden imzalandı
Teknoloji

Savunma sanayi devleri peş peşe imzaları attı! 31 anlaşma birden imzalandı

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda 31 sözleşme, anlaşma ve prot..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay