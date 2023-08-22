Uzayda üretip dünyada satıyorlar!

Bilim kurgu gerçek oldu. Uzayda üretilen yüksek kaliteli ilaç ve yarı iletken bileşenleri ilaç sanayii ve teknoloji gibi alanlarda 10 milyar dolarlık çığır açıcı yeni bir pazar oluşturabilir.



Uzayda sanayi üretimi ilk bakışta bir bilim kurgu romanından çıkmış gibi görülüyor olabilir. Ancak söz konusu üretim modeli bugün küçük çaplı da olsa halihazırda gerçekleştiriliyor. CNBC’nin haberine göre bazı analistler ve birkaç start-up firması ise bu girişimlerin yükselişe geçecek yeni bir pazar oluşturacağını öngörüyor.

McKinsey Ortağı Ilan Rozenkopf, “Eğer ilaç sanayiine, yarı iletkenlere, güzellik ve sağlık ürünlerine ve potansiyel olarak ortaya çıkacak ürünler açısından gıda sektörüne bakarsanız, piyasanın olgunlaşma hızına göre 2030’ların bir bölümünde 10 milyar dolarlık bir pazar oluşacağını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

finansgundem com’un derlediği bilgilere göre şirketlerin uzayda üretim yapmak istemesinin özel bir sebebi bulunuyor. Zira uzay araştırma ve geliştirme süreçleri için eşsiz bir ortam sağlıyor. Yüksek seviyedeki radyasyon, düşük yerçekimi ve neredeyse basınçsız bir ortam şirketlerin yeni üretim metotları oluşturmasına veya Dünya’da mümkün olmayan materyaller üretmesine imkan sağlıyor.

Üstelik bu pratikler çok yeni de değil. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) insan dokusunu büyütmekten daha saf yarı iletkenler oluşturmaya ve yeni ve daha iyi ilaçlar geliştirmeye kadar birçok konuda akademisyenlerin, devlet kurumlarının ve ticari müşterilerin deneylerine ev sahipliği yaptı.

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2024 yılı Amerikan hükümeti mali bütçesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kanser araştırmalarını sürdürmesi için 5 milyon dolar ayırdığı görülüyor.

Ancak ISS’e erişim her zaman rekabetçi bir konu oldu ve bu alandaki ilgi de artmaya devam ediyor. Son zamanda birkaç uzay odaklı start-up şirketi kompakt uzay fabrikalarını kullanarak uzay içi üretim talebini karşılamayı fırsat olarak görüyor. Bu şirketlerden biri de Güney Kaliforniya merkezli Varda Space Industries. Şirketin amacı uzaydaki benzersiz özelliklerden faydalanarak ilaç şirketlerinin ARGE faaliyetlerine yardımcı olmak ve daha sonra uzaydaki malzemeleri Dünya’ya geri getirmek.

Varda’nın işletme modelinin merkezinde ise protein kristalizasyonu olarak bilinen bir olgu yer alıyor.

Söz konusu olgu süper doymuş protein çözeltilerinin katı halden buharlaşması sırasında ortaya çıkıyor ve bu sayede bilim insanları proteinlerin yapısını inceleyebiliyor. Bir proteinin kristal yapısını anlamak bilim insanlarının hastalık mekanizmaları hakkında daha iyi bir fikir edinmelerine imkan sağlıyor. Bu sayede ilaçların hedeflerinin belirlenmesi ve ilaç tasarımlarının optimize edilmesi mümkün olabiliyor. Daha az yan etkisi olan veya soğutulmaya gerek kalmadan daha çeşitli koşullara dayanabilen ilaçların yaratılmasına imkan sağlıyor.

Yıllarca süren araştırmalar uzayda yetişen protein kristallerinin Dünya’dakinden çok daha yüksek kalitede olduğunu gösterdi. Planlanan şey üretimin tamamını uzayda yapmak yerine sadece birincil ilaç bileşenlerinin uzayda üretilmesini sağlamak.

Varda Space’in Başkanı ve Eş-Kurucusu Delian Asparouhov bu ilginç işletme modeliyle ilgili açıklamalarında, “Bizi penisilin veya ibuprofen veya bunun gibi genel geçer tüketimi yapılan ilaçları üretirken görmeyeceksiniz. Zira bunun için yaratmamız gereken kristallerin miktarı mevcut yeteneklerimizin çok ötesinde. Ancak mevcut üretim tesisimizde bile yapabileceğimiz üretimin kapsamına aktif olarak uyan yılda milyarlarca dolar gelir sağlayacak çok sayıda ilaç var” ifadelerine yer verdi.

Asparouhov ABD’de 2021 ve 2022 yılları arasında yüz milyonlarca doz Pfizer Kovid aşısı üretildiğini hatırlattı. Şirketin yönetim kurulu başkanı tüm bu aşılardaki mRNA kristalleri için gereken toplam birincil farmakolojik bileşen miktarının gerçekte iki galon sütten daha az olduğuna dikkat çekti.

Galler, Cardiff merkezli bir diğer uzay sanayii şirketi Space Forge ise yarı iletkenler için kendi uzay fabrikasını tasarlamak için çalışıyor. Space Forge’un amacı daha verimli, daha yüksek performanslı çipler üretmek için silikon dışında malzemeleri kullanarak yarı iletken bileşenleri oluşturmak.

Space Forga ABD Operasyonları Genel Mürüdü Andrew Parlock, “Bu yeni nesil malzemeler daha önce hiç görmediğimiz bir verimlilik yaratmamıza izin verecek. Yarı iletken performanslarında 10 ila 100 katlık bir iyileşmeden bahsediyoruz” dedi.

Tıpkı ilaç şirketlerinde olduğu gibi yarı iletkenlerde de bu tür performans iyileştirilmesinin sırrı uzayda mükemmel kristallerin üretilebilmesinde saklı. Bu tür gelişmiş çipler 5G ve elektrikli araçlar gibi sektörler için önemli. Varda’ya benzer bir şekilde Space Forge da çiplerin sadece bir kısmını uzayda üretmeyi planlıyor.

Space Forge’un Eş kurucusu ve CEO’su Josh Western, “Bu kristalleri bir kez uzayda üretince yeniden Dünya’ya geri getirebiliriz ve bu büyümeyi Dünya’da daha etkili bir şekilde çoğaltabiliriz. Yani FAB ortaklarımız ve müşterilerimiz sahada çalışanlarımız oldukça iyi bir ölçek oluşturmak için sayısız kez uzaya gitmemiz gerekmiyor” açıklamasında bulundu.