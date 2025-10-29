  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti
Teknoloji

Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, 7 saatlik uzay yürüyüşüyle istasyon dışında büyütülen kristalleri topladı. Bu deney, geleceğin süper saf malzemelerinin önünü açabilir.

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında gerçekleştirdikleri ikinci uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Roskosmos’un canlı yayınına göre kozmonotlar, uzay boşluğunda yaklaşık 7 saat çalıştı. 'Poisk' modülünün kapağı Moskova saatiyle 17.18’de açıldı ve yürüyüş toplam 6 saat 54 dakika sürdü.

İkili, öncelikle ana görevlerini yerine getirerek 'Nauka' Çok Fonksiyonlu Laboratuvar Modülü’ne 'İmpuls' deneyine ait darbe plazma enjektörünü monte etti. Ardından modülün gözlem penceresini temizlediler ve yarı iletken kristallerin yetiştirildiği 'Ekran-M' deney cihazındaki kaseti yenisiyle değiştirdiler. Söz konusu cihaz, aynı ekip tarafından 16 Ekim’deki önceki uzay yürüyüşü sırasında monte edilmişti.

Roket ve Uzay Şirketi Energiya’nın baş mühendisi Maksim Zaytsev, 'Ekran-M' deneyinde bazı teknik aksaklıkların yaşandığını ancak kozmonotların bu sorunları kısa sürede çözüp görevi başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Roskosmos, uzay boşluğunda ilk kez kusursuz kristal yapılarının yetiştirildiğini açıkladı. Bu deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan galyum arsenit bazlı süper saf filmlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da
İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da

Teknoloji

İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da

Bilim dünyasından çarpıcı keşif! Güneş’te yağmurun sırrı çözüldü
Bilim dünyasından çarpıcı keşif! Güneş’te yağmurun sırrı çözüldü

Teknoloji

Bilim dünyasından çarpıcı keşif! Güneş’te yağmurun sırrı çözüldü

ChatGPT’den alışverişte atılım: PayPal ile ürün anında satın alınacak
ChatGPT’den alışverişte atılım: PayPal ile ürün anında satın alınacak

Teknoloji

ChatGPT’den alışverişte atılım: PayPal ile ürün anında satın alınacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23