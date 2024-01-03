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Kültür - Sanat Uzay'da hayat var! Bilim insanları: bize katkısı çok büyük! Yeni yöntem keşfedildi, bir ilk tarihi değiştirecek!
Kültür - Sanat

Uzay'da hayat var! Bilim insanları: bize katkısı çok büyük! Yeni yöntem keşfedildi, bir ilk tarihi değiştirecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 13:21:00 -
Uzay'da hayat var! Bilim insanları: bize katkısı çok büyük! Yeni yöntem keşfedildi, bir ilk tarihi değiştirecek!

Bilim insanları tarafından Dünya tarihi için önemli bir keşif yapıldı. uzayda yaşam bulma olasılığını artıran yeni bir yöntem geliştirdikleri belirtildi.

Birmingham Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip, düşük karbondioksit seviyelerine sahip uzak dünyaların, üzerinde yerleşim olduğuna inanıyor.

Bu yöntemle birlikte araştırmacılar yıldızların etrafında dönen gezegenlerin yüzeyindeki ışık değişimlerini ölçerek, gezegenin yaşanabilir olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

GÖKBİLİMCİLER 5.200'DEN FAZLA GEZEGEN TESPİT ETTİ

Gökbilimciler şimdiye kadar güneş sistemimizin ötesinde 5.200'den fazla gezegen tespit ettiler.

Yaşanabilir gezegenleri aramaya yönelik teknolojiler ilerlemiş olsa da, bilim insanları henüz insan yaşamına uygun bir gezegen bulamadı.
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DAHA GELİŞMİŞ TELESKOPLARLA YENİ BİR UFUK AÇILACAK

Bu yöntemin gelecekte daha gelişmiş teleskoplarla daha fazla gezegende test edileceğini ve uzayda yaşam arayışında yeni bir ufuk açacağını vurguluyor.

Ekip, Venüs, Dünya ve Mars'ın kayalık olmaları ve ılıman bölgelere sahip olmaları nedeniyle benzerlikler taşıdığını söyledi.

Ancak Dünya, sıvı suya ev sahipliği yapan ve atmosferinde önemli ölçüde daha az karbondioksit bulunan tek gezegendir.

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