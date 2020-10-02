Uzayan Nefis Trabzon Kuymak Tarifi

Kahvaltı sofralarına çok yakışan ve Trabzonlu olsun olmasın neredeyse herkesin sevdiği Kuymak yapılışı bazı yörelerde değişiklik göstermektedir. Birçok ilin vazgeçilmez lezzeti olan kuymağın yapılışı oldukça kolay. Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinde çokça sevilen ve tüketilen bir lezzettir. Peki, kuymak nasıl yapılır? İşte tarifi…

Kuymak tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı mısır unu

3 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı su

Trabzon kolot peyniri

Tel peynir

Kuymak nasıl yapılır?

Kuymak tavasında 3 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Tereyağın içerisine mısır ununu ekleyin ve sürekli karıştırın.

Un hafif pembeleştikten sonra üzerine suyunu ekleyin ve katılaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Kuymak koyu bir kıvam aldıktan sonra üzerine kolot peyniri ve tel peyniri serpin.

Ağzını kapattığınız kuymağı kısık ateşte karıştırmadan bırakın.

Peynirleri eridikten sonra tereyağı üst tarafa çıkmışsa kuymağınızı ocaktan alabilirsiniz.

Uzayan peyniriyle nefis Trabzon kuymağı soğutmadan tüketin.

Kuymağın püf noktası

Kuymağınıza peynirleri ekledikten sonra kapağını kapatın. Kuymağı bu aşamada karıştırmamak peynirlerin parçalanmamasını ve daha iyi uzamasını sağlayacaktır.