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Dünya Uzaya gidip döndü uçak kazasında öldü
Dünya

Uzaya gidip döndü uçak kazasında öldü

Geçtiğimiz ay New Shepard mekiği ile uzaya çıkan ABD’li iş insanı Glen de Vries, eğitim uçuşu kazasında öldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:38:00 -
Uzaya gidip döndü uçak kazasında öldü

New Jersey eyaletinde yaşanan kazaya dair polis tarafından yapılan açıklamada, uçağın ağaçlık bir bölgeye düştüğü bilgisi paylaşıldı. Eğitim için kullanılan dört koltuklu uçağın bilinmeyen nedenler sonucunda düştüğü açıklandı. Kazada 54 yaşındaki Thomas Fischer ve 49 yaşındaki Glen de Vries’in öldüğü bildirildi. Klinik araştırma şirketi Medidata Solutions’ın kurucusu De Vries bir ay önce Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin ile uzaya çıkmıştı.

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