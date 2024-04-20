  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenmedik gelişme! Canlı yayında 'Teyit ettirdim' dedi ve açıkladı: AK Parti'de o ekip değişiyor

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye’de ticari ahlakın dozu kaçtı

Ortalık fena halde karışmak üzere! 5 İHA peş peşe düşürüldü, düşen İHA'lar enerji tesisini yaktı

Haşdi Şabi'ye ait karargahta patlama

Neler oluyor? Türkiye ile savaş için sığınak yapmaya başladılar, ülkede siren sayısı artırılıyor!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!

Eski AK Partili bakanın o safsatalarına sert tepki! “II. Abdülhamid Han’a ölümüne husumet besleyen ve düşmanlık tohumları eken bu adam, 14 yıl boyunca…” Hüseyin Çelik artık sokağa bile çıkamayacak

Zelenskiy Batı'dan silah dileniyor

Hamas’ın “Erdoğan” açıklaması gündem oldu! Peki bunu neden yaptılar? Hilal Kaplan, merak edilen o sebebi açıkladı

“Solcu olmayana ödül vermiyorlar” sözleriyle “Hay senin Allah’ına kurban” dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme
Aktüel Uzaya giden ilk Suriyeli! Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti
Aktüel

Uzaya giden ilk Suriyeli! Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-20 07:56:00 -
Uzaya giden ilk Suriyeli! Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti

Uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip olan Tümgeneral Muhammed Faris'in Gaziantep'te bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Faris'in, cesur ve halkın sesine kulak veren duruşunun Suriyelilerin sevgisini kazandığını kaydeden Bahra, Faris'in, "uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak yerel ve uluslararası düzeyde parlak bir isim olduğuna" işaret etti.

Bahra, Faris'in ailesi ve yakınları ile tüm Suriye halkına başsağlığı diledi.

Faris'in yakınları ise AA muhabirine, merhumun, ramazan ayı sonlarında kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye'de bulunan üniversitelerde 10 yıl kadar ders vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faris, Suriye'de 2011 yılında Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştı.

Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği KKTC fotoğraflarını paylaştı
Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği KKTC fotoğraflarını paylaştı

Gündem

Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği KKTC fotoğraflarını paylaştı

Uluslarası Uzay İstasyonuna dair bilinmeyen 13 şey
Uluslarası Uzay İstasyonuna dair bilinmeyen 13 şey

Teknoloji

Uluslarası Uzay İstasyonuna dair bilinmeyen 13 şey

64 ülkeden uzay araştırmacısı 500’den fazla bilim adamı Türkiye’ye geliyor
64 ülkeden uzay araştırmacısı 500’den fazla bilim adamı Türkiye’ye geliyor

Teknoloji

64 ülkeden uzay araştırmacısı 500’den fazla bilim adamı Türkiye’ye geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23