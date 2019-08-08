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Uzay yarışında açık kapanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Uzay yarışında açık kapanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ı Bakanlıkta kabul etti. Varank, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle bugün yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı söyledi. Yönetim kurulundakilerin liyakat sahibi ve havacılıkla uzay alanında tecrübe sahibi olduğuna dikkati çeken Varank, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine işaret eden Varank, “Oradaki katma değer, oluşacak tecrübe ve bilginin kullanılabilmesi Türkiye’nin geleceği açısından önemli. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yıldırım da uzay konusunun Türkiye’de çok ilgi gördüğünü ancak bilgi noktasında eksikliğin bulunduğu bir alan olduğunu belirterek, “10 yıl içinde uzayda gücü olmayanın yeryüzünde söz hakkı olmayacak. Büyük ülkeler uzay yarışının içinde” değerlendirmesinde bulundu.

Uzay yarışında Türkiye’nin iyi bir yerde olmasının ülke açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, “Fırsat verildiğinde, kaynaklar da olduğunda neler yapabileceğini bu millet hep göstermiştir. Bu yarışta gösterecek. Kısa bir zamanda biz aradaki farkı kapatıp, ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım
  4. Milli Teknoloji
  5. Güçlü Sanayi

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