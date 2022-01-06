Uzay seyahati ücretleri belli oldu: Dudak uçuklatan fiyatlar!

Gelecek yıl ya da daha sonraki yıldan itibaren uzayda yürüyüşü de içeren, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) turistik seyahatler planlanıyor. Turistik uzay seyahatlerine odaklanan ABD'li Space Adventures şirketinin yöneticisi Tom Shelley, böyle bir seyahati daha önce astronot olmayan kimsenin yapmadığını ifade ediyor. Space Adventures şirketi, Rus uzay çalışmaları kuruluşu Roskosmos ile birlikte ISS'ye seyahatler düzenlemeye hazırlanıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Shelley, böyle bir seyahatin sadece çok zengin olanlar tarafından karşılanabileceğine işaret ederek, "Fiyatı çok yüksek, bu nedenle de bunu karşılayabilecek çok fazla insan yok" diyor. Shelley'in verdiği bilgilere göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir uçuşun fiyatı 50 milyon euroya kadar çıkabilecek. 2023 veya 2024 yılı için planlanan turun uzayda yürüyüşü de içermesi halinde, fiyat daha da artacak.

Özel şirketlerde uzay turizmi rekabeti!

2021 uzay turizmi açısından dikkat çekici bir yıl oldu. Yaz aylarında İngiliz milyarder Richard Branson ve ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay araçlarıyla deneme uçuşları gerçekleştirdi. Daha sonraki aylarda Bezos'un kurduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in düzenlediği seyahatlerde toplam 10 kişi uzay yolculuğu yaptı. Bu kişiler arasında Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran aktör William Shatner de vardı.