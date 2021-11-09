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Teknoloji Uzay koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretildi!
Teknoloji

Uzay koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretildi!

Mars ortamında tüketilebilir bitki yetiştirmenin koşullarını simule etmek için yapılan ‘Kızıl Ev’ adlı serada yetiştirilen domateslerden ketçap üretildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:35:00 -
Uzay koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretildi!

Gıda işleme şirketi Heinz, bir astrobiyolog ekibiyle birlikte Mars ortamında yetiştirdiği domateslerden ketçap üretti. Heinz, Dünya üzerinde oluşturulan Mars koşullarında yetiştirdikleri domateslerden yapılan ‘Heinz Tomato Ketchup Marz Edition’ ürününü tanıttı.

Domatesler, Mars’taki bitki yetiştirme koşullarını simüle eden ve ‘Kızıl Ev’ adı verilen bir serada yetiştirildi. Uzmanlar, serayı oluştururken Kızıl Gezegen’de bulunan ışık, sıcaklık ve toprak türü gibi faktörleri gözetti. Çalışmalar neticesinde yetiştirilen birkaç bin domates, ‘Mars ketçabının’ üretiminde kullanıldı.

İlk şişe uzaya

Yeni ürünün ilk şişesi, lezzet özelliklerini test etmek üzere uzaya gönderildi. Ürün, 37 bin metre yüksekliğe çıkarılarak eksi 70 derece sıcaklığa maruz kaldı ve Dünya’ya geri döndü. İlk ‘Mars domatesi’ deneyi ise yaklaşık 2 yıl sürdü. Deneyde, Florida Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan Aldrin Uzay Enstitüsü’nden önde gelen bilim insanları ve Heinz’in çeşitli toprak türlerini, iklim koşullarını, tohum seçimini ve ekinlerin gelişimi için ileri teknolojilerin kullanılmasını analiz eden uzmanları yer aldı.

'Başardık'

Aldrin Uzay Enstitüsü’nden Dr. Andrew Palmer, yaptığı açıklamada, projenin uzun vadeli gıda üretimine odaklandığı bilgisini vererek, “Heinz Domates Ketçapı olacak kalitede bir ürün elde etmek hayalmizdeki neticeydi ve bunu başardık” ifadelerini kullandı. Palmer, deneyin, araştırmacıların ‘Dünya’nın ötesinde uzun vadeli gıda üretimine dair olasılıkların neler olduğunu görmelerine’ izin verdiğini de sözlerine ekledi.

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