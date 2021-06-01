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Teknoloji

Uzay çöpü çarpan Uluslararası Uzay İstasyonu hasar aldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda önemli görevler için kullanılan bir robotik kolda, uzay çöpü çarpması dolayısıyla hasat aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:10:00 -
Uzay çöpü çarpan Uluslararası Uzay İstasyonu hasar aldı

Uzaya gönderilen roketlerin Dünya’nın yörüngesinde kalmasıyla oluşan uzay çöpleri büyük sorunlara yol açmaya başladı. Uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu ise çalışmıyor. Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Uluslararası uzay istasyonu çöp nedeniyle hasar aldı

Kanada Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, küçük bir uzay çöpünün istasyonun Canadarm2 adlı 18 metre uzunluğundaki koluna çarptığı ve hasar verdiği açıklandı.

Bu kol, istasyonun dışında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca, istasyona giden uzay araçlarının kenetlenmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan, yapılan analizler sonucunda robotik kolun kazadan etkilenmediği ve çalışmalarına devam ettiği açıklandı. Ancak NASA ve Kanada Uzay Ajansı, söz konusu hasarla ilgili veri toplamaya devam ediyor.

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