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Aktüel Uzaktan eğitime erişemeyen Ardahanlı öğrencilere tablet ve internet desteği
Aktüel

Uzaktan eğitime erişemeyen Ardahanlı öğrencilere tablet ve internet desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:30:47 -
Uzaktan eğitime erişemeyen Ardahanlı öğrencilere tablet ve internet desteği

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde uzaktan eğitimle derslere katılma imkanı olmayan öğrencilere tablet bilgisayar ve internet paketi hediye edildi.

Kaymakamlığın hazırladığı "Uzaktan Eğitime Uzak Kalma Projesi" kapsamında, ilçe genelinde internet ve bilgisayar altyapısı bulunmayan öğrenciler belirlendi.

Bu kapsamda uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan 75 öğrenciye tablet bilgisayar ile internet hediye edildi.

Kaymakam Murat Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof'ta eğitim almak isteyen hiçbir bireyin buna uzak kalmayacağını vurguladı.

Bu nedenle ilçede başlatılan proje kapsamında ilk etapta 75 öğrencinin belirlendiğini ifade eden Mete, şöyle konuştu:

"İlk etapta 60 ayrı hanede 75 öğrenciyi internet ve tablet projemizden faydalandırdık. Altyapı olmayan bölgelerimize özel sim kartlı tabletler temin ettik. Şirin ilçemiz Posof'ta bizim için eğitim ve öğretim önceliklidir. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde herkesin bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz. Kaymakamlık olarak başlattığımız proje ile eğitim uzaktan verilebilir ama hiçbir bireyimiz eğitime uzak kalmayacak."

Mete, projenin ikinci etabının da gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla süreceğini sözlerine ekledi.

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