Uzaktan eğitim ücretleri 2020
Uzaktan eğitim veren üniversitelerin ücretleri ne kadar? Bazı öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretim hayatlarına devam etmeyi tercih ediyor. Üniversite tercih dönemi öncesi öğrenciler uzaktan eğitim ücretlerini ve ikinci üniversite öğrenim ücretlerini araştırmaya başladı. İşte, uzaktan eğitim ücretleri 2020!
Öğrenciler uzaktan eğitim ücretlerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Uzaktan eğitim ücretleri 2020
Yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı.
"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.
Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.
Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.
Engelli öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.
Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.
Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.
Uzaktan eğitim ücretleri ne kadar?
Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.
Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.
Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.
- Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.
- Öğrenim ücretinin kullanılması
İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.
Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç katından az olmamak üzere yüksekögretim kurumları tarafından belirlenecek.
Uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri?
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Plato Meslek Yüksekokulu
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zirve Üniversitesi