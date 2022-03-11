Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmenin hayatına uzaktan eğitim kavramı yerleşti. Salgın sebebiyle bir buçuk yıl öğrenciler uzaktan eğitime devam etti. 2021-2022 yılında ise uzaktan eğitim yalnızca vaka çıkan sınıflarda uygulandı. Peki, artık hiç uzaktan eğitim olmayacak mı?

Uzaktan eğitim bir daha yapılmayacak mı? Uzaktan eğitim uygulaması kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Apara canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, milyonların merak ettiği uzaktan eğitim konusuna da değindi.

Yüz yüze eğitim sürecinin okullarda nasıl sürdürüldüğüne yönelik soru üzerine Özer, "Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız" diye konuştu.

Özer, Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin okullardaki uygulamaları anımsatarak "Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok." ifadesini kullandı.