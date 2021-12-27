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Eğitim Uzaktan eğitim başlayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman?

15 tatili ne zaman başlayacak 2021-2022 | Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken vaka sayıları ve yeni varyant haberleri sebebiyle aileler “Uzaktan eğitim tekrar başlar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman dağlatılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:50:00 -
Uzaktan eğitim başlayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman?

Son günlerde vaka sayıları aynı seviyelerde devam etse de uzmanlar varyantlar sebebiyle ocak ayında vakaların katlanabileceğini belirtiyor. Bu sebeple aileler yeniden uzaktan eğitime dönüşün olup olmayacağını araştırıyor. Peki, uzaktan eğitim başlar mı?

Uzaktan eğitim başlayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milyonlar okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu konu için “Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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