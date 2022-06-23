  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uzaktan algılama özellikleri var! Çin fırlattı
Dünya

Uzaktan algılama özellikleri var! Çin fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 18:01:00 -
Uzaktan algılama özellikleri var! Çin fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 424'üncü başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23