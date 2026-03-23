Uzaklaştırma kararı da kar etmedi: Gece yarısı dükkan soyup ‘sürpriz’ dedi
İstanbul Sarıyer’de, boşanma aşamasındaki eşine ait kafeteryaya gece yarısı girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, emniyetteki ifadesiyle "pes" dedirtti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen iş yerine giren ve kasadaki altınları alan Oğuzhan T., suçüstü yakalandığında "Eşime sürpriz yaptım" diyerek kendini savundu. 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toplumsal yapımızın temel taşı olan aile kurumuna ve kadın haklarına yönelik saldırıların bir örneği Sarıyer Rumeli Hisarı’nda yaşandı. İşletmeci Esra Poyraz T., boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi Oğuzhan T.’nin gece yarısı baskınıyla sarsıldı. Hakkında yargı tarafından verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen hukuk tanımaz bir tavırla dükkana giren şahıs, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşinin kafeteryasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde "Eşime sürpriz yaptım" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Rumeli Hisarı Mahallesi'nde kafeterya işleten Esra Poyraz T. (38), 20 Mart Cuma günü gece saatlerinde bir arkadaşının "iş yerinin kapısının açık olduğu" yönündeki uyarısı üzerine dükkanına gitti.
Yaptığı kontrolde yazar kasada bulunan yaklaşık 140 bin lira değerindeki 20 gramlık altın bileziğinin yerinde olmadığını fark eden kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, içeri giren kişinin 11 aydır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Oğuzhan T. (38) olduğunu gören Esra Poyraz T, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şüpheli Oğuzhan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
“ANAHTAR BENDE DE VAR, EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM”
Farklı suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde hırsızlık iddialarını reddederek, "Dükkana daha önce çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Zaten anahtar bende de var, eşime sürpriz yaptım." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden hırsızlık" ve "uzaklaştırma kararını ihlal" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Oğuzhan T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, iş yeri sahibi Esra Poyraz T. olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işletmenin tamamen kendisine ait olduğunu ve eşiyle herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını vurguladı. Yaşadığı olaya tepki gösteren ve kendi dükkanında mağdur sıfatıyla parmak izi vermek zorunda kaldığını belirten kadın, "Maddi kaybımızdan ziyade manevi kaybımız var. Gençlere tavsiyem, lütfen hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi
Gündem
Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi
Gündem
Cezaevine girmemek için 8 çocuk doğurmuştu! Azılı hırsız, 60 yıl hapse mahkum edilince ağlaya ağlaya cezaevine götürüldü
Gündem
'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek!
Siyaset
AK Partililer hizmet, CHP’liler ‘hırsızı’ savunma derdinde! İBB meclisinde akıllara durgunluk veren tartışma