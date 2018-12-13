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Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı

Savunma Sanayii, Pakistan’a MİLGEM ve Atak ihracatının adından yeni pazarlara açılıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planladıklarını söyledi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:21
Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Savunma Sanayii Başkanlığının temel görevinin sadece tedarik değil, “koordinasyon, gelecek tasarımı, planlama, teknoloji ve kaynak yönetimi odağında sektör otoritesi olarak yapıyı yeniden tasarlamak” olduğunu söyledi. Demir, stratejilerini, açığa çıkmış ihtiyaçlar kadar, açığa çıkması muhtemel olanları da kapsayacak şekilde, değer zinciri ve varlık yönetim modeli perspektifiyle yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

Projelerdeki son gelişmeler

Savunma sanayisi projelerindeki güncel gelişmelere ilişkin de bilgi veren Demir, şunları kaydetti: “Son bir hafta içinde, yapılan atışlarda Hisar hava savunma sistemimizin yeni aşama testleri başarıyla gerçekleştirilmiş, Bora füzemiz test atışında noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurmuş, ÇAFRAD çok amaçlı faz dizinli yeni nesil radarımız başarıyla yönlendirme yaparak, hava hedefinin isabetle etkisiz hale getirilmesini sağlamış, hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme faaliyetlerimizde yeni motorumuz başarıyla test edilmiştir.

“Ortaklık talepleri geliyor”

Pakistan’a MİLGEM ve Atak ihracatı yanında, uluslararası alanda işbirliği ve ihracat faaliyetlerimizin örneği olarak da gelecek hafta pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz. İlaveten, yeni nesil Atak Projemize, Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık taleplerinin olduğunu da belirtmek isterim. Bunların yanında haberleşme, yarı iletken teknolojileri, görüntüleme algılama sistemleri ve buna ilişkin sensörler gibi adını saymadığım nice ileri teknoloji alanlarında 100’ü aşkın Ar-Ge projeleri hayata geçirilmektedir.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:21
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. Pakistan
  5. MİLGEM
  6. Atak helikopter
  7. Milli Muharip Uçak
  8. Hürjet
  9. Atak ihracatı

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