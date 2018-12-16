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Uzakdoğu'da iki ülke sallandı

Uzakdoğu ülkeleri Çin'de 5,7 ve Tayvan'da 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

16 Aralık 2018 Pazar 09:13
Uzakdoğu'da iki ülke sallandı

Çin ve Tayvan'da 5,7 ve 5,6 şiddetlerinde deprem meydana geldi.

Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremin şiddeti 5,7 olarak ölçüldü.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Yibin'e bağlı Şingvın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklamada yapılmadı.

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen yıl yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.

Tayvan da sallandı

Tayvan’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, adanın doğusundaki Hualien kentinin yaklaşık 40 kilometre açıklarındaki denizde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 30,3 kilometre altına gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, sarsıntılar, Yeni Taipei kenti ile adanın Taitung, Yilan, Nantou, Taichung, Yunlin, Changhua Hsinchu ilçelerinde hissedildi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 09:13
  1. Çin
  2. Tayvan
  3. Çin Deprem Ağları Merkezi
  4. Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu
  5. deprem

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