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Dünya Uzakdoğu’da gerilim tırmanıyor! ABD-Çin kavgasında yeni boyut
Dünya

Uzakdoğu’da gerilim tırmanıyor! ABD-Çin kavgasında yeni boyut

Uzakdoğu’da, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi’nin Tayvan’a ziyarette bulunacağını açıklamasının ardından başlayan gerilim, Çin tarafından gelen askeri bir açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:33:00 -
Uzakdoğu’da gerilim tırmanıyor! ABD-Çin kavgasında yeni boyut

Yeni Akit/Ankara

Çin Hava Kuvvetleri Basın Sözcüsü Shen Jinke, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması için gerekli kararlılık, güven ve güce sahip olduklarını söyledi.

Shen, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, Çin Hava Kuvvetleri’nin en yüce görevidir. Çin’in çeşitli savaş uçakları, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma becerisini yükseltmek için Taiwan adası çevresinde görevler yürüttü.” ifadelerini kullandı.

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