“Uzak Doğu’ya ticareti geliştirmeliyiz”

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde çok büyük bir ekonomi ve potansiyel olduğuna işaret eden Gülle, “Orada çok büyük bir nüfus, tüketim ve üretim var. Bu bölgeye olan ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor” dedi.



Gülle, Uzak Doğu ile ticaretin Türkiye aleyhine olduğunu ve bu bölgeye yönelik ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, “İhracat ve ithalatın dengelenmesi için buraya ihracata yoğunlaşmamız gerekiyor. Hindistan, Çin, Güney Kore gibi ülkelere ihracatı artırmamız ve dengelememiz, strateji kurarak buralara yoğunlaşmamız lazım” diye konuştu.