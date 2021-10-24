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Dünya Uzak Doğu'da sular ısınıyor! Çin ve Rus savaş filosu son boğazdan geçti
Dünya

Uzak Doğu'da sular ısınıyor! Çin ve Rus savaş filosu son boğazdan geçti

Çin ve Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın en güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi. Osumi Boğazı Tayvan'a giden yoldaki son boğaz.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 07:44:00 -
Uzak Doğu'da sular ısınıyor! Çin ve Rus savaş filosu son boğazdan geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus donanmalarına ait savaş filosunun ülkenin güneyinde seyrettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, ilk olarak Koçi eyaletinin güneyinde saptanan Çin ve Rusya donanma unsurları, güneybatıya doğru seyretti.

Kagoşima eyaleti ile Tanegaşima Adası arasına ilerleyen filo, Osumi Boğazı'ndan geçerek Doğu Çin Denizi'ne yöneldi.

Filonun ilerlemesi sırasında Çin'in Renhai sınıfı güdümlü füze destroyerinden bir helikopterin havalandığı ve Nagazaki açıklarında seyretti.

Akabinde havalanan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş jetlerinin uyarıları sonrası, helikopter havalandığı noktaya indi.

Helikopterin Japonya hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Çin ve Rus savaş gemileri birlikte ilk kez Osumi Boğazı'ndan geçti.

Uluslararası seyrüsefer için kullanılan dar boğazdan savaş gemileri dahil yabancı gemilerin geçişinin yasa dışı olmadığı kaydedildi.

Çin ve Rusya donanma unsurları, hafta başında Japonya'nın kuzeyindeki Honşu ile Hokkaido bölgeleri arasında kalan Tsugaru Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

Savaş gemileri dahil yabancı gemilerin Tsugaru Boğazı'ndan da geçişinin yasa dışı olmadığı bildirilmişti.

Ulusal basında, hafta başı ve sonunda Japonya'nın hem kuzey hem de güneyinde seyreden yabancı savaş filolarının, Japon Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği bilinen Çin ve Rusya donanmalarından bir kısım unsurlar olabileceğine işaret edildi.

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