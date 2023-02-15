Uyuzluk ancak Erdoğan'ın kazanacağı bir seçimde geçerli

Muhalefetin depremi çok da umursamadığını, asıl dertlerinin seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği olduğunu belirten Engin Ardıç, "Eğer seçim ertelenir de kazanırlarsa hiç ağızlarını açmayacaklar. Uyuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı bir seçimde geçerli!" dedi.

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Deprem pek umurlarında değil, asıl dertleri, seçim ertelenir mi?

Oradan vurmaya çalışıyorlar.

Ancak TBMM kararıyla ve ancak "savaş" durumunda bir yıl ertelenebilirmiş...

Yani hem TBMM, hem YSK hem de AYM ortak karar alsalar da seçimi erteleseler kabul etmeyecekler.

Yapana müebbet hapis cezası varmış, onu da özellikle belirtiyorlar.

Eğer seçim ertelenir de kazanırlarsa hiç ağızlarını açmayacaklar.

Uyuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı bir seçimde geçerli!...

Ne cumhurbaşkanı, ne hükümet, ne Meclis ne parti bu konuda ağzını açıp da hiçbir şey söylemedi. Bunlar kendi kendilerine üfürüyorlar.

Bir tek Bülent Arınç "ertelenmeli" dedi.

Hem de "ivedilikle" dedi.

Ama o da sorumluluk mevkiinde değil.

Bir çözüm, 2024 yılına bırakılması ve belediye seçimleriyle birleştirilmesi...

İkinci çözüm, mayıs ya da hazirandan kasıma "ötelenmesi"...

Üçüncü bir çözüm de, bütün siyasi partilerin ortak bir tarih saptamaları.

Hepsine itiraz edecekler."