Uyuz vakaları Pandemide yüzde 50 arttı

Son zamanlarda ‘uyuz hastalığı’ konusunda dünya genelinde bir artış olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, “2008’den itibaren tedrici bir artış var. Son 1 yılda da bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Sahadan aldığımız bilgiler ve kişisel gözlemlerimize göre de yüzde 50 bir artış var. Ama bunun daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

'Pandemide uyuz vakaları yüzde 50 arttı'

Son yıllarda ‘uyuz hastalığı’ ile kliniklere başvuruların dünya genelinde bir artış gösterdiğini vurgulayan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, “Uyuz hastalığı dermatolojik bir problem, ama deriye ait bir dermatoz (deri hastalığı) değil. Yani herhangi bir insanda hayatında hiçbir zaman cilt sorunu yaşamamış bir insanda da bulaş olabilir. Enfestasyon dediğimiz parazitlere bağlı bir bulaşıcı tablo. Yani sadece deri hastalığı demek belki de tam doğru olmuyor. Herhangi birimizde bulaş yolu ile ortaya çıkabilen son derece kaşıntılı. Karşılaştığımız en kaşıntılı hastalık, özellikle de gece kaşıntıları ile karakterize bir tablo var. Bir an önce de tedavi edilmesi gerekiyor, çünkü diğer insanlara da bulaştırma ihtimali var. Bir halk sağlığı problemi teşkil edebiliyor. Bu nedenle tanısı ve tedavisi çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Semptomlar temastan sonra 2-6 hafta gibi ortaya çıkar”

Uyuz hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kartal, “Belirtileri öncelikle bilerek veya bilmeyerek yakınındaki bir uyuzlu hasta ile teması olması lazım. En az 15-30 dakika bir ten teması olabilir. Ya da ortak eşya kullanımı olabilir. Bu kişi eşyanın sahibinin uyuz olup olmadığını bile de bilir bilmeye de bilir. Semptomlar temastan sonra 2-6 hafta gibi ortaya çıkar. Son derece kaşıntılıdır. El bileklerinde, göğüste, karında, bacaklarda, gece artan gündüz daha rahat seyreden, deride kırık beyaz çizgiler ile seyreden bir hastalık. Hastanın da kaşıntı ile bolca derisini yırttığı bir tablo. Gece kaşıntısı bizim için çok uyarıcı oluyor. Yakınlarında birinin hastalık hikayesi olması bizim için çok uyarıcı oluyor. Ayrıca hasta bize geldiğinde muayene bulgumuz ile rahatlıkla ‘bu hasta uyuz’ diyebiliyoruz” diye konuştu.



“2008’den itibaren tedrici bir artış var”

Son zamanlarda kendilerine gelen uyuz hastalığı başvurularında da bir artış gözlemlediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Kartal, “Son yıllarda gerçekten anlamlı bir artış söz konusu. 2008’den itibaren tedrici bir artış var. Son 1 yılda da bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 50’lik bir artış sahadan aldığımız bilgiler ve kişisel gözlemlerimize göre de var. Ama bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Google aramalarında da ‘uyuz’ aramasının son derece sıklaştığını gördük. Gelen hastalarımız bize başvurmadan önce kendilerince tedaviler uygulamaya çalışıyorlar. Bu nedenle de tedavilere geç geliyorlar” şeklinde konuştu.



“Uyuz paraziti bir tünel kazıcı”

Uyuz parazitinin bir tünel içerisinde ilerlediğini belirten Dermataloji Uzmanı Doktor Aslan Yürekli, “Uyuz paraziti bir tünel kazıcı. Dişlerini kullanarak derimizin altında tünel kazıyor. Kendine bir ev yapıyor ve bu evde de yumurtalarını bırakıp çoğalıyor. Bizim amacımız bu tüneli bulup ortaya çıkarmak. Tanıyı bu şekilde ortaya koyuyoruz. Paraziti buradan alıp mikroskoba koyduğumuzda aslında bunun uzuvlarının, bacaklarının, ağzının, kafasının ve gövdesinin olduğunu görüyoruz. Yani bu bir böcek. Böcek kişiye bulaşıyor ve çoğalmaya devam ediyor. Tanı da bu tünel dediğimiz kısımdan bir örnek alıyoruz ve incelediğimizde ‘evet burada uyuz var’ diyebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Ayrıca uyuz hastalığının belirtilerinin daha sonra da ortaya çıktığına dikkat çeken Uzman Doktor Aslan Yürekli, hastalığın tedavi sürecinin aile bireyleri ile aynı anda başlaması gerektiğini vurguladı. Bir hastaya uyuz bulaşması halinde, temasta bulunan diğer bireylerin de direkt hastalığa potansiyel bireyler haline geldiğini belirten Uzm. Dr. Yürekli, tedavinin birlikte sürdürülmemesi halinde kısır döngü ile bir kişinin iyileşip diğerinin yeniden hastalanacağını söyledi.

Uyuz hastalığı nedir?

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır.

Akarların deriye yumurtalarını bırakması, deride bir alerjik tepkimeye, ağır kaşıntıya ve döküntüye neden olur.

Uyuz hastalığı nasıl bulaşır?

Uyuz hastalığı tipik olarak, akarların bir kişiden diğerine geçmeleri için yeterince uzun süren ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Yatak takımları veya havlular gibi paylaşılan kişisel eşyalar üzerinden de yayılabilir. Ailenin bireyleri ve cinsel partnerler arasında da kolayca yayılabilir. Normal bir el sıkışması ya da sarılma, uyuz akarının bulaşması için uygun bir yöntem değildir. Uyuz akarı çok yavaş sürünen bir varlıktır, zıplayamaz, uçamaz.

Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Bireyler uyuz akarı ile enfekte olduğunda, cildin ilk tepkileri göstermesi dört ila altı hafta arasında bir süre alır. Bu tepkiler arasında en yaygın olanları özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri döküntülerle kızarıklıklar, kabuklarla kabarcıklar, ve sürek kaşımadan kaynaklanan yaralardır. Hastalığın erken evrelerinde derideki döküntüler, sivilce, sivrisinek ısırığı ve diğer cilt komplikasyonları ile benzerlik gösterdiği için nedeni anlaşılamayabilir. Uyuz hastalığını diğer türlerden ayıran sebep olduğu amansız uyuz kaşıntısıdır. Bu kaşıntı genellikle çocuklarda ve yaşlılarda çok şiddetli görülür. Uyuzun bir diğer ayırt edici özelliği ise deride uzun çizgiler halinde oyukların görülmesidir. Bu kabarık çizgiler ya grimsi beyaz, ya da ten rengindedir. Bu çizgiler dişi akarları tarafından cildin yüzeyinin hemen altında açılan tünellerdir.