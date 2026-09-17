Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

Yayın sırasında kurbanın küçük oğlu Soner Aysu ve aile fertlerinin verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Babasının davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Soner Aysu, "Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum" şeklinde konuştu.