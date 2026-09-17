Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

DOSYA YENİDEN AÇILDI: Yıllar önce programa konu olan olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden açıldı. 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 3 TUTUKLAMA: Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden; Soner Aysu (Maktulün öz oğlu), Asya Çay (Abdurrahman Aysu'nun müstehcen fotoğraflar gönderdiği akrabası), Umut Can Keskiner (Asya Çay'ın oğlu), "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "suçu bildirmeme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.