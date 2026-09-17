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Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

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Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

Manisa Akhisar'da 2016'da başı kesilmiş halde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetinde 10 yıl sonra düğüm çözüldü. Özel ekiplerin yürüttüğü operasyonda maktulün öz oğlu Soner Aysu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. İntikam planının detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetinde 10 yıl sonra sıcak gelişme yaşandı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında maktulün öz oğlu Soner Aysu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Olayın detayları atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aktarıldı.

#2
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında gerçekleşen ve uzun süre karanlıkta kalan vahşi cinayette sıcak bir gelişme yaşandı. Başı gövdesinden ayrılmış halde cansız bedenine ulaşılan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu'nun ölümüne ilişkin dosya, özel ekipler tarafından yeniden incelemeye alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, cinayetin ardındaki plan deşifre edildi.

#3
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

KAZA SONRASI AİLE İÇİ HUZURSUZLUK TIRMANDI: Soruşturma detaylarına göre Abdurrahman Aysu, 2012 yılında geçirdiği ağır iş kazası sonucu parmaklarını kaybetti. Yaşadığı olayın ardından psikolojik dengesi bozulan Aysu'nun, sosyal medyada çevresindeki kadınlara ve akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiği belirlendi. Bu durum aile içerisinde şiddetli tartışmalara ve huzursuzluğa yol açtı.

#4
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

20 Mart 2016'da kaybolan Aysu'nun cansız bedeni, 13 gün sonra Akhisar Cin Deresi mevkiinde kıyafetleri çıkarılmış ve başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu.

#5
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

MÜGE ANLI PROGRAMINDAKİ İFADELER ŞÜPHE ÇEKMİŞTİ: Olayın ardından uzun süre faillerin bulunamaması üzerine maktulün kız kardeşi Esengül Aladağ, 2021 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.

#6
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

Yayın sırasında kurbanın küçük oğlu Soner Aysu ve aile fertlerinin verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Babasının davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Soner Aysu, "Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

KUŞKU OKLARI OĞLUNUN ÜZERİNDEYDİ: Kin ve öfkeyle işlendiği düşünülen cinayette kuşku oklarının yöneldiği kişi, Abdurrahman Aysu'nun tedirginlik yaşayan ve "Bizi karakola şikayet ediyordu" diyen oğlu Soner Aysu oldu.

#8
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

DOSYA YENİDEN AÇILDI: Yıllar önce programa konu olan olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden açıldı. 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 3 TUTUKLAMA: Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden; Soner Aysu (Maktulün öz oğlu), Asya Çay (Abdurrahman Aysu'nun müstehcen fotoğraflar gönderdiği akrabası), Umut Can Keskiner (Asya Çay'ın oğlu), "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "suçu bildirmeme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#9
Foto - Müge Anlı'da çelişkili konuşmuştu: Başı kesilen adamın katili öz oğlu çıktı! Canlı yayında tutuklandı

BABASININ CİNAYETİNİ YAKIN ARKADAŞIYLA PLANLADI: Yapılan incelemelerde, cinayeti asıl işleyen kişinin Umut Can Keskiner olduğu, maktulün oğlu Soner Aysu'nun ise babasının itibarını zedeleyen eylemlerine son vermek ve intikam almak amacıyla yakın arkadaşı ve akrabası olan Keskiner'e cinayette yardım ettiği değerlendirildi.

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