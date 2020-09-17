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Aktüel Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler
Aktüel

Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:36:01 -
Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyatın arasındaki çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik köpeği "Larissa''nın da kullanıldığı operasyonda, 35 fişek kullanıma hazır eroin ve arsadaki hafriyatın arasında bir çorabın içerisine gizlenmiş 63 fişek bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.






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