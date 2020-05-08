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Aktüel

Uyuşturucuyu evin içine ördükleri duvarın arkasına gizlemişler

Hatay'daki operasyonda 136 kilogram esrar ile 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:11:15 -
Uyuşturucuyu evin içine ördükleri duvarın arkasına gizlemişler

HATAY (AA) - Hatay'da bir evin hol kısmına örülen duvarın arkasına gizlenmiş 136 kilogram esrar ile 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evin hol kısmına duvar örerek gizlenen136 kilogram esrar ile 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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