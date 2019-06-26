Uyuşturucuyla mücadele edenlere teşekkür belgesi

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantının sonunda Manisa’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında üstün gayret sarf eden hekim, öğretmen, din görevlisi, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.

Bağımlılık ile mücadelede konusunda Emniyet ve Jandarma Teşkilatının önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Ahmet Deniz, “Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız gece gündüz demeden uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve satışıyla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeler. Gençlerimizi bu tuzaklara düşmeden sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Bağımlılık yapıcı bütün maddelerle gece gündüz demeden hep birlikte işbirliği içerisinde mücadele etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

’Sigarayı sende bırak’ Kampanyasında sürenin sembolik olduğuna da değinen Vali Deniz, 210 kişinin şu ana kadar başvurduğu kampanyanın daha çok insana ulaşması için çalışmaların arttırılmasını istedi ve sigarayı bırakmada bir yılı dolduran herkese bir ödül verileceğini ifade etti.

2019 yılı kararlarının gözden geçirildiği toplantıda, kurul sekretaryası tarafından yapılan çalışmalar ve 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sunumları sonrasında Manisa’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında üstün gayret sarf eden hekim, öğretmen, din görevlisi, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.