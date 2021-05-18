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Gündem Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı
Gündem

Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı

Samsun'da uyuşturucu amaçlı Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 kişi jandarma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapan sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 19:42:00 -
Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hint keneviri ekimi yapıldığı duyumunun alınması üzerine ekim işlemlerini yapan şüphelilerin tespiti maksadıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye fotokapan yerleştirildi. Yapılan takipte şüpheli 2 kişinin görüntüsü fotokapan tarafından görüntülenince Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada 5 adet kova içine dikili 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A.(39) ve M.G.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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