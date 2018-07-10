Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişiye ceza yağdı

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan 1 Aralık 2017’de tutuklanan Cem O.(29) ile tutuksuz olan Gökhan A.’nın (30) yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, her iki genci de "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis, 25’er bin lira da adli para cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunan Cem O.’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aynı mahkemede görülen başka bir uyuşturucu davasında ise tutuksuz olarak yargılanan Bektaş B.’nin (24) yargılanması sona erdi. Mahkeme Bektaş B.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırdı.