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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun’da 1’i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

03 Eylül 2019 Salı 13:15
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun’da 1’i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S. ileS.E. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 paket halinde 65,96 gram bonzai ve 187 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Polisteki sorguları tamamlanan T.S. ve S.E. "uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:15
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