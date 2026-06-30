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Yerel Uyuşturucu ticaretinden aranan kadın yakalandı!
Yerel

Uyuşturucu ticaretinden aranan kadın yakalandı!

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Uyuşturucu ticaretinden aranan kadın yakalandı!

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. (35) yakalandı.

D.U. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

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