Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il emniyet müdürlüğünce kent merkezinde uygulama esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 580 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ’Narkotik Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde Kilit-2 uygulama noktasında yakalanan bir araçta yapılan aramada; 4 kilo 580 gram kubar esrar maddesi elde ele geçirilmiştir. Araçta bulunan 2 şahıs yakalanarak, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.

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