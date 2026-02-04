  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Yerel

Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu taşıyan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında uyuşturucu maddeyle yakalandı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve kovalamaca sonucunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Araçtan elindeki poşetle inen ve kaçmaya çalışan şüpheli, polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin takibi sonucu boş arsada yakalandı.

Poşette yapılan aramada, 298 sentetik uyuşturucu hap ile 3,12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

