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Yerel Uyuşturucu tacirlerine hurdacı kılığında baskın! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Yerel

Uyuşturucu tacirlerine hurdacı kılığında baskın! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Yeniakit Publisher
2024-04-21 15:27:18 - 2024-04-21 15:27:17

İzmir'in Konak ilçesinde asayiş şube ekipleri, hurdacı kılığına girerek uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi. Tacirler baskın sırasında neye uğradıklarını şaşırdılar.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu tacirini uyandırmamak için hurdacı kılığına giren polis ekipleri, bir kamyonetin arkasında hurdacı taklidi yaparak torbacının evinin önüne kadar gitti. Eve düzenlenen şok operasyonda uyuşturucu taciri şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir şüphelinin Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaçmaması veya maddeleri yok edememesi ihtimali üzerine hurdacı kılığına giren polis, şüphelinin oturduğu mahalleye kadar hurdacı gibi girdi. Yolda giderken megafonla 'Eskici, hurdacı' diye bağıran polis ekiplerinden şüphelenmeyen uyuşturucu taciri, şok operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, taş kokain bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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