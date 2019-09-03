0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hint keneviri ve silah ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 12:37
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hint keneviri ve silah ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, Tuzla Mahallesinde ikamet eden N.E. isimli bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evin bahçesinde sebzelerin yanına ekilmiş 3 kök kenevir ele geçirdi. Ayrıca evin yatak odasında ruhsatsız 1 yarı otomatik av tüfeği ile 1 kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. N.E. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği yapmalı
    1. Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği..
    2. Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi,..
    3. Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık..
    4. ANALİZ - Aşırı sağ Almanya eyalet..
    5. MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    6. Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu
    7. Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman,..
    8. “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını..
    9. Türkiye genelinde radarla hız denetimi
    10. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    11. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi
    14. Caminin kubbesindeki kurşun levhaları..
    15. Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı
    16. Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı..
    17. İncir ihracatında ilk gemi 26 Eylül’de..
    18. Mersin metrosu yatırım programına..
    19. Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
    20. Dorian Kasırgası bin 300'den fazla..
    21. Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı..
    22. Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın
    23. Kayak Milli Takımı Niğde’de Kampa Girdi
    24. Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
    25. TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
    26. Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık..
    27. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr...
    30. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız